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Вечерний Новосибирск

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Завершена подготовка техники к работе на зимних трассах в Новосибирской области

Завершена подготовка техники к работе на зимних трассах в Новосибирской области

Содержанием почти 13 тысяч километров региональных и межмуниципальных трасс зимой будут заниматься 6 подрядных организаций.

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