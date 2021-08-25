Почему самый главный враг США это Британия?

С коллегой Друид у нас завязалась интересная дискуссия (тут и тут) относительно возможностей Британии развалить (и/или заменить) США на мировой арене.
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