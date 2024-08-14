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Царьград

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План захвата Курской АЭС: Алаудинов раскрыл сроки и детали замысла Киева

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов раскрыл сроки и детали замысла Киева. По его словам, ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа.

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