Заммэра Ракова: Врачи женских консультаций смогут направлять пациенток на маммографию в поликлиники города напрямую

Нововведение избавит пациенток от лишних визитов в поликлинику Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о запуске пилотного проекта, направленного на обеспечение большего комфорта процесса диагностики и лечения в столичных женских консультациях.
Нововведение избавит пациенток от лишних визитов в поликлинику Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о запуске пилотного проекта, направленного на обеспечение большего комфорта процесса диагностики и лечения в столичных женских консультациях.
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