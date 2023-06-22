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Заммэра Ракова: Врачи женских консультаций смогут направлять пациенток на маммографию в поликлиники города напрямую

Заммэра Ракова: Врачи женских консультаций смогут направлять пациенток на маммографию в поликлиники города напрямую

Нововведение избавит пациенток от лишних визитов в поликлинику Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о запуске пилотного проекта, направленного на обеспечение большего комфорта процесса диагностики и лечения в столичных женских консультациях.

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