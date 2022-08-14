Zetta Страхование [CPS] RU, -20% на оформление полиса страхования на Страхование квартиры

-20% на оформление полиса страхования на Страхование квартиры от Zetta Страхование [CPS] RU Промокод: BACK2SCHOOL Условия: Промокод действует на оформление следующий страховых программы: Ипотечное страхование для клиентов Сбербанка Страхование квартиры Оплаченный полис Антиклещ Страхование жизни и здоровья Страхование жизни и здоровья детей Страхование спортсменов Электронный полис ВЗР Промокод не действует на страховые программы: Оплаченный полис КАСКО Ипотечное страхование квартир для клиентов ВТБ Срок действия: от 15.