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РЕЗНЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОДРОСТОК ОЗВЕРЕЛ ПОСЛЕ ОТКАЗА ДЕВОЧКИ - ЖЕРТВАМИ СТАЛИ ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНИКА

РЕЗНЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОДРОСТОК ОЗВЕРЕЛ ПОСЛЕ ОТКАЗА ДЕВОЧКИ - ЖЕРТВАМИ СТАЛИ ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНИКА

После резни в Иркутской области объявлен траур - жертвами озверевшего подростка стали четыре школьника.

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