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Tesla подает новые заявки на регистрацию торговой марки «Robotaxi»

Tesla подает новые заявки на регистрацию торговой марки «Robotaxi»

Tesla подала заявки на регистрацию товарного знака «Tesla Robotaxi» после того, как предыдущие попытки компании зарегистрировать товарные знаки для своего планируемого сервиса беспилотных автомобилей натолкнулись на препятствия.

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