В Белом доме назвали участие США в конфликте на Украине катастрофой для Европы

Участие США в конфликте на Украине могло бы обернуться\ катастрофическими последствиями для всей Европы, заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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