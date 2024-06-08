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В Белом доме назвали участие США в конфликте на Украине катастрофой для Европы

Участие США в конфликте на Украине могло бы обернуться\ катастрофическими последствиями для всей Европы, заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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