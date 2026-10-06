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Рязанские новости

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В Скопине возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара

В Скопине возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара

Пожар в частном доме Скопина унес жизни 62-летней женщины и ее малолетней внучки, 2020 года рождения.

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