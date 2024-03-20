Царьград
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Царьград

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Врач Малышева назвала продукты для защиты от рака: брокколи и капуста

Врач Малышева назвала продукты для защиты от рака: брокколи и капуста

Известный врач и телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово» совместно с кардологом Германом Гандельманом выбрала три продукта, полезных в качестве профилактики онкологических заболеваний.

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