Врач Малышева назвала продукты для защиты от рака: брокколи и капуста

Известный врач и телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово» совместно с кардологом Германом Гандельманом выбрала три продукта, полезных в качестве профилактики онкологических заболеваний.
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