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«Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

«Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова на форуме «Территория смыслов» обратила внимание на то, что до недавнего времени в российском законодательстве отсутствовало понятие «студенческая семья».

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