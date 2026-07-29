«Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова на форуме «Территория смыслов» обратила внимание на то, что до недавнего времени в российском законодательстве отсутствовало понятие «студенческая семья».
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