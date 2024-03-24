❗В Севастополе зафиксировали 3 прямых попадания по жилым домам после ночной ракетной атаки «На улице Ялтинской, где погиб мужчина 65-ти лет.
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❗В Севастополе зафиксировали 3 прямых попадания по жилым домам после ночной ракетной атаки «На улице Ялтинской, где погиб мужчина 65-ти лет.