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  • Vasily Golov
    Это были ракеты наземного базирования сверхзвуковые.Опустили с крыла на землю.Чтобы ПВО помолчало.Это асимметричный п..."Началось. Такого...
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    Ну какие они "зверьки"? Они - сатанинское отродье. А зверьки - это от природы."Зверьки" отловле...
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Российскому народу действительно нужно сплотиться. Сохранять бдительность, потому что никто не знает, нет ли плана продолжения...

Российскому народу действительно нужно сплотиться. Сохранять бдительность, потому что никто не знает, нет ли плана продолжения...

# Чернильница Полицейские жёстко задержали товарищей с бородками, демонстративно плевавшими на траур в стране Уже не планировал ничего писать, но тут депутат Матвеев поделился очередной дикой новостью, которая еще раз показывает, что люди у которых нет национальности - откровенно борзеют от безнаказанности! Но в этот раз не прокатило.

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