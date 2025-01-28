Русский депутат прокомментировал слова главы ГУР об угрозе существованию Украины.Накануне глава разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* заявил, что существование страны может оказаться под значительной угрозой, если переговоры по мирному разрешению конфликта не начнутся до лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии