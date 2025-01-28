Буданов* заявил об угрозе Украине. В России оценили его откровения

Русский депутат прокомментировал слова главы ГУР об угрозе существованию Украины.Накануне глава разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* заявил, что существование страны может оказаться под значительной угрозой, если переговоры по мирному разрешению конфликта не начнутся до лета.