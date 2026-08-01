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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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Проблемы ЖКТ. Как восстановить работу ЖКТ 

Проблемы ЖКТ. Как восстановить работу ЖКТ 

- Чувствуете вялость после обильного семейного обеда? - Постоянное вздутие живота после слишком большой порции или праздничного вечера?  Проблемы с ЖКТ чаще всего наступают после обильного застолья… «Не переедать!» — лучший совет, но увы, иногда мы ему не следуем… https://larissa-moor.

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