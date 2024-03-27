РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Конгрессмен Оглс: Киеву не выделят помощь, пока США не закроют границу с Мексикой

Американский конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс, выступил в эфире Fox News и заявил о том, что пока Вашингтон не обезопасит свои границы, Украина пролетает с выделением финансов, как фанера над Парижем.

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