Конгрессмен Оглс: Киеву не выделят помощь, пока США не закроют границу с Мексикой

Американский конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс, выступил в эфире Fox News и заявил о том, что пока Вашингтон не обезопасит свои границы, Украина пролетает с выделением финансов, как фанера над Парижем.
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