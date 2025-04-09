Стало известно, готова ли Лососинская плотина к весеннему паводку

Межведомственная комиссия подтвердила готовность Лососинской плотины к весеннему половодью. В проверке участвовали специалисты Минприроды Карелии, Карелприроды, МЧС, Госкомитета по ОЖ и БН, а также представители Росводресурсов и Ростехнадзора.