Стало известно, готова ли Лососинская плотина к весеннему паводку

Межведомственная комиссия подтвердила готовность Лососинской плотины к весеннему половодью. В проверке участвовали специалисты Минприроды Карелии, Карелприроды, МЧС, Госкомитета по ОЖ и БН, а также представители Росводресурсов и Ростехнадзора.
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