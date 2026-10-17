Пока будем с триггерами ОШ разбираться, посмотрим на эти триггеры в письме.Здесь картина намного сложней и тоньше, чем в моем примере, потому что там я взяла ОШ-стронг, рыбу или даже рапана, а здесь не такая стронг, ОШ ее сильно смягчена тем, что автор - нерыба.