Пока будем с триггерами ОШ разбираться, посмотрим на эти триггеры в письме.Здесь картина намного сложней и тоньше, чем в моем примере, потому что там я взяла ОШ-стронг, рыбу или даже рапана, а здесь не такая стронг, ОШ ее сильно смягчена тем, что автор - нерыба.
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