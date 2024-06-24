Блеск и нищета сталинских колхозов

Александр Т

Сталин! Сталин! Сталин! До дураков не доходит что колхозами заводами и выше управляли такие же упыри с партбилетами что и сейчас ЕР? И их заботила только собственная жопа. Или Сталин лично после ночных расстрелов шнырил по колхозам заводам и пакостил честным людям для разнообразия? Один плешивый Хрущь чего стоит. А после смерти Сталина всё свалил на покойного что бы прикрыть свою жопу.