Вика Цыганова шокировала откровением о концерте Валерия Леонтьева. Валерий Леонтьев, некогда блиставший на советской и российской эстраде, сегодня ведет жизнь, далекую от былой славы.
Озвучено печальное признание про Валерия Леонтьева
Комментарии
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Амара Карпова
🤮
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21 час.
EV
Evgeni Velesik
Очень хотелось бы услышать мнение Вики Цыгановой о выступлении Сергея Челобанова на СуперСтар?
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15 час.
Людмила Абрамова
он уже в возрасте..а Цыганова себя то давно в зеркале видела
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14 час.
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