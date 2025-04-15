Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества "от имени ФНС"

Россиянам стали звонить аферисты, которые представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и утверждают, что гражданин не подал сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ, сообщает Telegram-канал "Вестник Киберполиции России" .
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