На публикацию «Живой Кубани» о борьбе пенсионерки за свой участок отреагировал Следственный комитет РФ

На публикацию «Живой Кубани» о борьбе пенсионерки за свой участок отреагировал Следственный комитет РФСледственный комитет России отреагировал на публикацию «Живой Кубани» о 82-летней жительнице Сочи, которая пятый год борется за право на свой единственный участок.
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