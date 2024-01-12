На публикацию «Живой Кубани» о борьбе пенсионерки за свой участок отреагировал Следственный комитет РФ

На публикацию «Живой Кубани» о борьбе пенсионерки за свой участок отреагировал Следственный комитет РФСледственный комитет России отреагировал на публикацию «Живой Кубани» о 82-летней жительнице Сочи, которая пятый год борется за право на свой единственный участок.