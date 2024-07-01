Стали известны подробности нападения на итальянского бизнесмена в Москве

Банда из троих жителей Дагестана и одного приезжего из Узбекистана напала на итальянского бизнесмена, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD Стефано Гуидотти в центре Москвы.
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