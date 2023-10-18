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Старинные приметы в народный праздник 19 октября 2023 года, главные традиции и запреты дня

Старинные приметы в народный праздник 19 октября 2023 года, главные традиции и запреты дня

Старинные приметы в народный праздник 19 октября 2023 года, главные традиции и запреты дня Марина ОнегинаВ сегодняшний день, 19 октября 2023 года, отмечается древний христианский праздник, связанный с почитанием апостола Фомы.

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