100 лучших хип-хоп песен Восточного побережья - 6

Знакомство с песнями прославляющими легендарное прошлое Восточного побережья и в то же время они дают важный взгляд на многообещающее будущее хип-хопа, выпуск 1 здесь, выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , 50 Eve - 'Gotta Man' - (1999) “Я думаю, что многим это понравится, особенно людям с улиц”, - сказала Ева MTV во время своего выхода в 1999 году.