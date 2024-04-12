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100 лучших хип-хоп песен Восточного побережья - 6

100 лучших хип-хоп песен Восточного побережья - 6

Знакомство с песнями прославляющими легендарное прошлое Восточного побережья и в то же время они дают важный взгляд на многообещающее будущее хип-хопа, выпуск 1 здесь,  выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск  5  здесь ,      50    Eve - 'Gotta Man' - (1999)   “Я думаю, что многим это понравится, особенно людям с улиц”, - сказала Ева MTV во время своего выхода в 1999 году.

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