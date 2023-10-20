Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву

Махамбет Толеугазин ... а нех ... повестку и на передок ... не хай стара жидовка цахалу патроны подносит на передке ... а хто акром я, этой старухи водрузит флаг победы над парламентом Газы (ну если конечно победят)? ... тильки стара баба ... мы ей эту миссию делегируем ... поэтому ... повестка, торба или сидорок и на передок ....

Андрей без России этим тварям всем херово...Деньжищи ковали здесь дестикратно больше , чем там то. Только от этого им и херово.