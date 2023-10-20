Алле Пугачёвой продолжают создавать имидж страдающей дамы, которой без России очень и очень плохо. В так называемом окружении Аллы Борисовны Пугачёвой продолжают ковать легенду о том, что артистку переехать уговорил супруг - Максим Галкин*, - а сама бы она, мол, ни за что на свете.
Пугачёву пытаются вернуть в Россию - явно готовят почву
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Махамбет Толеугазин
... а нех ... повестку и на передок ... не хай стара жидовка цахалу патроны подносит на передке ... а хто акром я, этой старухи водрузит флаг победы над парламентом Газы (ну если конечно победят)? ... тильки стара баба ... мы ей эту миссию делегируем ... поэтому ... повестка, торба или сидорок и на передок ....
Ответить
13 час.
Андрей
без России этим тварям всем херово...Деньжищи ковали здесь дестикратно больше , чем там то. Только от этого им и херово.
Ответить
11 час.
Александр Рожков
Свято место, пусто не бывает. Такие же пугачихи чубайсики и трутся и в культурке и в политичке и.... везде.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии