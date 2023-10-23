ВСУ погнали в бой подростков, а ивановские десантники разгромили группу боевиков на подступах к Артёмовску: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 октября 2023 года Юлия СоколоваРоссийские десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения одержали еще одну победу в рамках специальной военной операции.