ВСУ погнали в бой подростков, а ивановские десантники разгромили группу боевиков на подступах к Артёмовску: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 23 октября 2023 года Юлия СоколоваРоссийские десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения одержали еще одну победу в рамках специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии