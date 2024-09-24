Запад уже позволил Украине атаковать Россию своими дальнобойными боеприпасами

Накануне российские околовоенные паблики сообщили, что в ночь на 23 сентября в воздушном пространстве над Ростовской областью РФ в районе города Каменск-Шахтинский была перехвачена средствами ПВО пара европейских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, запущенных ВСУ.