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Запад уже позволил Украине атаковать Россию своими дальнобойными боеприпасами

Запад уже позволил Украине атаковать Россию своими дальнобойными боеприпасами

Накануне российские околовоенные паблики сообщили, что в ночь на 23 сентября в воздушном пространстве над Ростовской областью РФ в районе города Каменск-Шахтинский была перехвачена средствами ПВО пара европейских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, запущенных ВСУ.

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