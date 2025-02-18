Церковь России 19 февраля 2025 года отмечает три праздника Даниил Архаров19 февраля Русская православная церковь почитает память святителя Вукола, епископа Смиринского, а также святых мучениц Марфы и Марии, а также мучеников Фавсты, Евиласия и Максима.