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Церковь России 19 февраля 2025 года отмечает три праздника

Церковь России 19 февраля 2025 года отмечает три праздника

Церковь России 19 февраля 2025 года отмечает три праздника Даниил Архаров19 февраля Русская православная церковь почитает память святителя Вукола, епископа Смиринского, а также святых мучениц Марфы и Марии, а также мучеников Фавсты, Евиласия и Максима.

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