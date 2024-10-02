Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СКР сообщил о почти трёхкратном росте числа преступлений нелегальных мигрантов

СКР сообщил о почти трёхкратном росте числа преступлений нелегальных мигрантов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин 1 октября провёл в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершённых мигрантами.

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