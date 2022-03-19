Ничушкин забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Он набрал 34 очка в 44 играх и повторил личный рекорд

Валерий Ничушкин забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Колорадо» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Шаркс» (4:1, третий период).
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