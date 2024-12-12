Господдержка дойдет до крестьян – в системе господдержки сельского хозяйства произошли изменения

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям положительно оценил изменения в региональной системе господдержки сельского хозяйства.
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