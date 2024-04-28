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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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Семга слабосоленая гравлакс 

Семга слабосоленая гравлакс 

- Потребуется минимум продуктов для этой замечательной закуски! Это всего лишь- Свежее филе лосося (идеально обрезанная центральная часть) - Смесь специй  И вот вам здесь пошаговые инструкции, как готовится семга слабосоленая / гравлакс К праздничному столу на Пасху! - Гравлакс — скандинавское блюдо из рыбы Семга слабосоленая гравлакс.

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