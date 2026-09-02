ES Two-Way Levels | 7609 Long Zone & 7660 Short Area E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Following on from yesterday’s ES update, our lower area of interest remains very much in play should price continue lower and form another new low.
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