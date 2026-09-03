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Царьград

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Дан приказ ему от Запада: может ли Зеленский закрыть небо над Россией

Дан приказ ему от Запада: может ли Зеленский закрыть небо над Россией

Киев перешёл к прямым угрозам в адрес гражданской авиации, что в МИД России расценили как возможную часть скоординированных действий европейских стран с целью давления на Москву.

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