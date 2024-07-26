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Россиянка описала отдых в Египте фразой «были вечно голодные и похудели»

Россиянка описала отдых в Египте фразой «были вечно голодные и похудели»

Российская туристка отправилась в Египет и описала отдых фразой «были вечно голодные и похудели». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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