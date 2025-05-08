Желаем никогда не забывать тот славный май, который подарил нам мир, надежду и удачу. С Днем Победы! Пусть никогда не будет войны.
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Желаем никогда не забывать тот славный май, который подарил нам мир, надежду и удачу. С Днем Победы! Пусть никогда не будет войны.