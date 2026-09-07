Не рано ли в небо с «верными ведомыми»?

То, что сегодня происходит в США, достойно рассмотрения через лупу. А может, микроскоп будет более эффективен, потому что некоторые процессы, способные оказать глубокое влияние на повестку дня, действительно то ли микро, то ли макро.
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