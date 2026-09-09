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В России представили четыре сценария развития СВО

В России представили четыре сценария развития СВО

Каждый из вариантов предполагает разный уровень напряженности, ресурсную нагрузку и внешнеполитические последствия Специальная военная операция (СВО) на Украине может развиваться по четырем основным направлениям, заявил в интервью "Царьграду" первый министр госбезопасности ДНР и доктор политических наук Андрей Пинчук.

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