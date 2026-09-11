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День в истории: 11 сентября 1938 года в Москве была открыта станция метро «Динамо»

День в истории: 11 сентября 1938 года в Москве была открыта станция метро «Динамо»

11 сентября 1938 года в Москве открылась станция метро «Динамо». Она вошла в состав участка Горьковского радиуса от станции «Площадь Свердлова», ныне «Театральная», до станции «Сокол».

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