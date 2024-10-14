Индонезия выслала трех граждан Франции за возможное вмешательство в выборы

Власти Индонезии депортировали трех граждан Франции, которые под видом торговой деятельности могли участвовать в избирательной кампании, сообщил 14 октября портал Jakarta Globe со ссылкой на местную иммиграционную службу.
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