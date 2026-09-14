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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куряченков из CHL о принимающей семье в Канаде: «Как-то прихожу домой, а они там без меня вовсю матерятся на русском. Похлеще, чем я. Был в шоке, когда услышал»

Форвард клуба OHL «Брэмптон Стилхедс» Степан Куряченков сказал, что в его принимающей семье в Канаде матерились по-русски.

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