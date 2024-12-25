Татьяна Лазарева* приговорена к 6,5 годам тюрьмы: подробности дела Татьяна СергееваТатьяна Лазарева**, известная телеведущая и комик, уже давно покинула Россию, но продолжает оставаться в центре внимания благодаря своим резким высказываниям о действиях российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии