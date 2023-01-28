Мировое обозрение

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Великое посольство Петра I в Германии и Голландии

Великое посольство Петра I в Германии и Голландии

В конце XVII века России необходимы были союзники в войне с могущественной Турцией. Но захотят ли европейские страны воевать с турками? Да и как России воевать с турками, если у неё катастрофическая нехватка офицеров, как сухопутных, так и морских? А где же Петру брать генералов и адмиралов? Нанимать их в Европе – это практиковалось, но ведь, как показали дальнейшие события, более надежными были именно свои командиры.

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