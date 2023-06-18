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Кино: Юрию Соломину – 88: Почему знаменитый актёр среди главных людей в своей жизни называет учительницу химии

Кино: Юрию Соломину – 88: Почему знаменитый актёр среди главных людей в своей жизни называет учительницу химии

18 июня исполняется 88 лет Юрию Соломину, прекрасному талантливому актёру, сыгравшему множество главных ролей в кино, в том числе и в оскароносном фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала», который он называет самым важным в своей творческой биографии.

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