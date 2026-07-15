Летняя школа ГИТИСа завершилась в Кыргызстане

На берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане завершилась пятая Летняя школа ГИТИСа. По традиции международный образовательный и творческий проект объединил преподавателей и студентов Российского института театрального искусства, а также представителей театральных вузов и коллективов Центральной Азии.