На CES 2025 представлено устройство спутниковой связи HMD OffGrid, которое работает с любым смартфономНа выставке CES 2025 в Лас-Вегасе компания HMD Global представила компактное устройство HMD OffGrid, которое позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи.
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