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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На CES 2025 представлено устройство спутниковой связи HMD OffGrid, которое работает ...

На CES 2025 представлено устройство спутниковой связи HMD OffGrid, которое работает ...

На CES 2025 представлено устройство спутниковой связи HMD OffGrid, которое работает с любым смартфономНа выставке CES 2025 в Лас-Вегасе компания HMD Global представила компактное устройство HMD OffGrid, которое позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи.

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