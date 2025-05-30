За первый квартал 2025 года в Крыму выявлено 19 поддельных банкнот

По итогам первого квартала 2025 года в Крыму зафиксировали снижение числа поддельных банкнот. За этот период выявили 19 фальшивых купюр, что на 7 меньше, чем в прошлом году, передает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на региональное отделение Центробанка.