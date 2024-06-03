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Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину, даже если Трамп вновь станет президентом

Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину, даже если Трамп вновь станет президентом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «абсолютно уверен» в том, что США продолжат поддерживать Украину, даже если на президентских выборах победит Дональд Трамп, – сообщает в понедельник, 3 июня, телеканал Sky News.

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