Столтенберг уверен, что США продолжат поддерживать Украину, даже если Трамп вновь станет президентом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «абсолютно уверен» в том, что США продолжат поддерживать Украину, даже если на президентских выборах победит Дональд Трамп, – сообщает в понедельник, 3 июня, телеканал Sky News.