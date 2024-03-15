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«Ъ»: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

«Ъ»: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Как сообщает «Коммерсантъ», производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию по схеме параллельного импорта и подписывают с партнерами из других стран мораторий на реэкспорт электроники в РФ.

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